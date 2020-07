Scooter parcheggiato davanti alla porta di casa per una notte intera: "Complimenti, il centro è tutto tuo"

Lo scooter parcheggiato davanti al portone di casa, con relativa difficoltà ad entrare o uscire. E' solo un esempio di quanto accade in centro storico e che viene denunciato dai residenti, inutilmente, da anni: l'uso privatistico che fanno, non i residenti, ma chi in centro viene per lavoro, commissioni o solo per l'aperitivo.

Il motociclo, per intenderci, è stato parcheggiato in via Campo Battaglia, una strada chiusa con lo ztl fino alle 13 e nel pomeriggio aperta solo al transito, visto che la sosta è consentita solo ai residenti o agli autorizzati. Quotidianemente, invece, viene utilizzata come parcheggio gratis da auto e moto senza permesso. Molti entrano contromano da via Guerriera aggirando lo ztl; altri parcheggiano il pomeriggio, lasciando l'auto anche per giorni interi (una volta che sei all'interno della ztl nessuno controlla).

Un pomeriggio e una notte intera parcheggiato davanti alla porta di casa. Così il residente ha lasciato un biglietto: "Complimenti per il parcheggio, il centro è vostro".

L'arroganza e il senso di impunità sono stati raccontati anche in questo articolo , con tanto di raconto fotografico. La pagina Facebook Perugia sosta selvaggia, invece, racconta quasi ogni giorno lo scempio dei parcheggi vietati, pericolosi, arroganti.

E per chi se lo domandasse, in viale Indipendenza, le fioriere per tenersi il posto sotto casa, sono ancor al loro posto, anche dopo due segnalazioni alla Polizia municipale.

