Beccato con 22mila euro tarocchi: 43enne denunciato

Paga con soldi falsi comprati sul web e nasconde in casa 22mila euro tarocchi. I carabinieri di Città di Castello hanno denunciato un 43enne residente a Perugia spendita di banconote contraffatte e truffa.

L’uomo è stato individuato dopo aver pagato con 20 euro falsi in una piadineria di Città di Castello. In tasca altre banconote tarocche. E non finisce qui. In casa nascondeva più 22mila euro falsi. Secondo le indagini l'uomo aveva già usato il denaro finto comprato su internet in un'altra attività.