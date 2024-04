Notte di paura per una famiglia perugina: ubriaco sfonda una finestra ed entra nell'appartamento dei vicini

Brutta avventura per una famiglia perugina che si è vista entrare in casa, dopo aver sfondato una finestra, un estraneo, ubriaco, convinto di trovarsi nel suo appartamento.

L’episodio è avvenuto la scorsa notte, in un alloggio popolare di via Magnini a Perugia, nello stesso stabile dove le forze dell’ordine pochi giorni fa hanno fermato due bambini di 9 e 11 che tentavano un furto in abitazione. La famiglia, con bambini piccoli, è stata svegliata nel cuore della notte dal rumore sordo dei vetri in frantumi di una finestra e dai passi di una persona in casa. La coppia si è alzata e si è trovata di fronte un uomo che è stato buttato fuori a spintoni.

I Carabinieri sono intervenuti dopo la chiamata della coppia e hanno appurato che la persona che si è introdotta nell’appartamento, un tunisino conosciuto dalla forze dell’ordine, non è entrato in casa per rubare, ma ritenendo che fosse casa sua. La persona in questione convive con una donna assegnataria di alloggio popolare, ma al momento lei non risiede nell’appartamento (si troverebbe in una struttura sanitaria) e lo straniero, di fatto, risulta un abusivo.