Sfonda la porta di casa dell’ex marito per riprendersi il figlio affidato al padre e aggredisce l'ex suocera: a processo

Sfonda la porta di casa dell’ex marito per riprendersi il figlio affidato al padre e finisce sotto processo per violazione di domicilio, lesioni e danneggiamento.

Una donna di 44 anni, difesa dall’avvocato Daniela Paccoi, è finita sotto processo per essersi presentata sotto casa dell'ex marito armata di motosega, martelli, lime e anche un piede di porco, aver forzato il portone condominiale e distrutto la porta dell'appartamento, sostenendo che il figlio fosse prigioniero in casa del padre. L’uomo, assistito dall’avvocato Roberto Coricelli, si è costituito parte civile.

La vicenda è l’ultimo episodio di un rapporto burrascoso concluso con un divorzio molto conflittuale e una decisione, quella dei giudici, di affidare il figlio al padre, mai accettata dalla donna. In più occasioni la donna, alla quale è stata revocata la potestà genitoriale dopo questo episodio, aveva iniziato a presentare una serie di denunce per sottrazione di minore e altre accuse false nei confronti dell’uomo che sarebbe stato violento con il figlio e che il ragazzino sarebbe fuggito più volte di casa.

A gennaio del 2022, la donna si sarebbe recata in un negozio di ferramenta per acquistare il materiale e poi portarsi sotto casa dell’ex marito e iniziare ad armeggiare sul portone condominiale. I suoi gesti non sono passati inosservati e qualche condomino ha chiamato la Polizia. Nel frattempo l’imputata avrebbe aperto il portone condominiale e iniziato a tentare di buttare giù la porta di casa dell’ex. All’interno c’era la ex suocera, una signora ottantenne, e il figlio adolescente dell’imputata. La ex suocera era uscita ed era scoppiata una lite, terminata solo con l’intervento delle forze dell’ordine e la denuncia a carico della donna.

Nel corso dell’udienza di oggi sono state ammesse le testimonianze e le altri fonti di prova.