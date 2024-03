Serie C, Perugia-Ancona: ordinanza anti alcol: i divieti

Ordinanza anti alcol per la partita Perugia–Ancona del 9 marzo alle 16.15.

Il provvedimento del sindaco dispone nell’area limitrofa lo Stadio Curi il divieto "di somministrazione di bevande con gradazione superiore a 5 gradi di volume alcolico, dalle ore 14 e fino a 15 minuti dopo il termine dell’evento sportivo".

L'ordinanza dispone anche il divieto "di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine dalle ore 14 e fino a 2 ore dopo il termine della partita" in un'area più ampia intorno allo stadio.