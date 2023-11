Elisoccorso, dopo l'inchiesta sulle anomalie alla prova scritta arriva un altro stop dal Tribunale amministrativo

Concorso per gli equipaggi dell’elisoccorso, nuovo capitolo davanti al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria e dubbi sul contratto di assunzione per i vincitori (anche se sulla procedura pesa l’inchiesta che ha portato all’annullamento della prova scritta).

Una concorrente, difesa dall'avvocato Lisa Taschini, ha chiesto l’annullamento della selezione per la costituzione dell’equipaggio di missione per il servizio di elisoccorso della Regione Umbria, previa “adozione di idonee misure cautelari”, lamentando il “mancato riconoscimento dell’equipollenza del diploma di specializzazione in Chirurgia generale, dalla stessa posseduto, rispetto a quello in Medicina di emergenza-urgenza, indicato nell’avviso”.

L’istanza cautelare è stata rigettata in quanto intempestiva, ma è emerso l’ammissibilità del ricorso “sotto il profilo della sua riconducibilità alla giurisdizione amministrativa piuttosto che alla sfera giurisdizionale dell’autorità giudiziaria ordinaria in veste di giudice del lavoro, non trattandosi di una procedura concorsuale per l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione né di una procedura volta al passaggio ad un diverso livello professionale”.

Per i giudici amministrativi il ricorso si presenta inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto la ricorrente, dirigente medico a tempo indeterminato presso la AUSL Umbria 1, aspira a partecipare è una selezione interna. Materia di cui si occupa il giudice del lavoro, al quale si rimanda, e non il Tar. Sempre che se ne presenti l’occasione, visto che la procedura potrebbe essere annullata quanto prima.