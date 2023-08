Condannato a 1 anno e 8 mesi per furto, potrà scontare la pena ai domiciliari

Il personale della Polizia di Stato di Perugia ha eseguito un provvedimento di arresto per l'espiazione di pena detentiva nei confronti di un italiano di 43 anni, condannato in stato di libertà alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione per il reato di furto aggravato.

L'uomo, in alternativa alla misura detentiva, aveva presentato istanza di ammissione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, richiesta rigettata dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia.

L'Ufficio Esecuzioni Penali ha disposto, quindi, la misura alternativa della detenzione domiciliare.