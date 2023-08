Schianto in auto, soccorsi in azione: è in gravi condizioni

Incidente a Gioiella, frazione di Castiglione del Lago, nella mattinata di lunedì 21 agosto. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia locale. Per cause in fase di accertamento un'auto si è schiantata fuori strada. Il conducente, un uomo di 86 anni, è stato estratto dalle lamiere e portato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in codice rosso. L'uomo, secondo quanto ricostruito, era cosciente al momento dei soccorsi.