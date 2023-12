Calcio violento - Giocatore tira uno schiaffo sulla mano dell'arbitro e fa cadere il cartellino rosso: squalificato per 12 giornate

Sassi contro l’arbitro, bestemmie in campo, recinzione tagliata per entrare in campo, scazzottate tra giocatori e schiaffo alla mano dell’arbitro che estrae il cartellino rosso. Il giudice sportivo territoriale Marco Brusco assistito dal rappresentante dell’A.I.A. Fabio Fiordi, ha adottato le seguenti decisioni dopo le ultime partite dei campionati umbri:

CAMPIONATO ECCELLENZA

Ammenda di 1.000 euro al Pierantonio Sport “per comportamento offensivo e minaccioso del pubblico nei confronti dell'arbitro per l'intera durata della gara. Inoltre venivano proferite frasi ingiuriose e minacciose con chiaro riferimento alla discriminazione razziale nei confronti di un assistente dell'arbitro” con recidiva specifica plurima reiterata aggravata.

Multa di 600 euro al Branca 1969 “per lancio di sassi in direzione di un assistente dell'arbitro che veniva colpito al petto procurandogli dolore”.

Inibizione fino al 31 gennaio del 2024 per un dirigente del Lama Calcio Asd “per reiterato comportamento protestatario nei confronti dell'arbitro accompagnato da numerose frasi blasfeme”.

CAMPIONATO PROMOZIONE

Ammenda di 150 euro al Calzolaro “per comportamento offensivo del pubblico nei confronti di un assistente dell'arbitro”.

Dirigente della Virtus San Giustino inibito fino al 19 dicembre del 2023 “per reiterato comportamento protestatario nei confronti della terna arbitrale”.

Inibizione fino all’8 dicembre per un dirigente del Bevagna “per comportamento non regolamentare”

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

SOCIETA'

Multa di 200 euro al Montecastelli “perché al termine della gara, persona, presente indebitamente nel recinto spogliatoi, rivolgeva frasi ingiuriose nei confronti dell'arbitro”.

Ammenda di 200 euro al Val di Pierle “perché, al termine della gara, persona, presente indebitamente nel recinto di gioco, rivolgeva frasi ingiuriose nei confronti dell'arbitro. Inoltre lo stesso individuo unitamente ad altre persone ingiuriavano l'arbitro all'uscita dall'impianti di gioco”.

Obbligo per l’Umbertide Agape di “risarcire i danni arrecati dai propri tesserati alle strutture dello spogliatoio della squadra ospite”.

Inibito fino al 31 dicembre prossimo un dirigente de La Castellana “perché al termine del primo tempo, si avvicinava ad un tesserato della squadra avversaria e gli toccava il viso con un dito in modo provocatorio”.

Stessa sanzione per un dirigente del San Luca calcio “perché reagiva alla provocazione del dirigente avversario colpendolo con un calcio al piede”.

Niente attività sportiva fino al 19 dicembre del 2023 per un dirigente del Castello perché “in campo con mansioni di assistente dell'arbitro, teneva reiterato comportamento protestatario nei suoi confronti”.

Sanzione identica per un dirigente del Montecastelli “per essere entrato in campo senza autorizzazione ed aver protestato nei confronti dell'arbitro”, per un dirigente della Nuova Attiglianese e della Virtus Foligno “per reiterato comportamento protestatario nei confronti dell'arbitro”.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Ammenda di 150 euro al Deruta Calcio “perché, al termine della gara, due tifosi chiaramente riconducibili alla società Deruta calcio, rompevano la rete di un cancello che separa la tribuna dal recinto di gioco cercando di entrare in contatto con i giocatori della squadra avversaria non riuscendovi perché fermati prontamente da tesserati del Deruta”.

Obbligo per la Fabro Valdichiana “di risarcire i danni arrecati dai propri tesserati alle strutture dello spogliatoio della squadra ospite”.

Inibizione fino al 15 dicembre prossimo per un dirigente del Norcia 480 “per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro”.

Dieci giornate per un calciatore dello Junior Carpine Magione perché “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, appoggiava le mani, in maniera irriguardosa, al volto dell'arbitro senza provocare dolore e lo apostrofava con epiteto irriguardoso”.

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A1

Squalificato per tre giornata un calciatore della Narnese calcio “perché, al termine della gara, colpiva con un pugno alla nuca un calciatore della squadra avversaria”.

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2

Ammenda di 100 euro alla Polisportiva Ternana “perché, a fine gara, alcuni tifosi si sono riversati contro i cancelli, fortunatamente chiusi, in modo minaccioso nei confronti dei tesserati e dirigenti della squadra avversaria”.

Multa di 50 euro al Tavernelle calcio “per comportamento offensivo dei sostenitori nei confronti del direttore di gara”.

Squalificato per 4 giornate un allenatore del Pierantonio Sport “per aver rivolto frasi offensive nei confronti del direttore di gara”.

Sono quattro le giornate per un calciatore del Cerbara “perché dopo essere stato ammonito si rivolgeva in modo aggressivo nei confronti del direttore di gara pronunciando frasi blasfeme vicino al viso”.

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE A1

Obbligo “di risarcire i danni cagionati dai propri tesserati alla panchina ospiti ed alla porta dello spogliatoio al termine della gara” alla società Sporting Trestina.

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE A2

Squalificato per 12 giornate un calciatore del Don Bosco “perché, dopo essere stato espulso per blasfemia, con condotta gravemente irriguardosa colpiva la mano dell'arbitro che sorreggeva il cartellino rosso, provocandogli dolore che, tuttavia, spariva poco dopo”.

Squalifica fino al 7 dicembre per un dirigente del Bevagna che in qualità di assistente dell’arbitro “protestava in maniera plateale” nei confronti dello stesso.

Sette giornate di squalifica per un giocatore del Bevagna “perché a gioco fermo metteva il braccio sul collo di un avversario spingendolo con forza a terra. Successivamente, durante l'intervallo, aspettava il direttore di gara sulla porta dello spogliatoio, insultandolo gravemente”.

Quattro giornate di squalifica per un giocatore della Virtus San Giustino “per avere gravemente insultato il direttore di gara”.

Sono 3 le giornate senza partite per un calciatore della Academy Terni “perché dopo essere stato colpito da un avversario, reagiva colpendolo da dietro le spalle su un lato del volto, causandogli medio dolore”.

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE A2

Inibizione fino al 14 dicembre prossimo per un dirigente del Mantignana Montemalbe “espulso per blasfemia e per comportamento protestatario”.