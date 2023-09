San Sisto, approvato il finanziamento per la palestra della scuola Grecchi: sarà rimessa a nuovo

La palestra della scuola Grecchi di San Sisto avrà finalmente una nuova pavimentazione. Il progetto esecutivo dei lavori è stato approvato dalla giunta comunale nella seduta del 20 settembre su proposta del vicesindaco Gianluca Tuteri. È prevista una spesa complessiva di circa 67.600 euro.

La palestra utilizzata dagli allievi della Grecchi, che ospita una materna, una primaria e una secondaria di primo grado ed è di proprietà comunale, è frequentata anche in orari extrascolastici. L’intenso uso sportivo ha provocato danneggiamenti soprattutto alla pavimentazione di gioco, per l’usura del linoleum e la frantumazione del massetto di fondo. Un intervento di manutenzione è quindi necessario per consentire la fruizione degli spazi in condizioni ottimali.

“L’obiettivo di dotare le scuole primarie comunali - ha spiegato il vice-sindaco Tuteri - di ambienti adatti alla refezione e all’attività motoria è peraltro in linea con quello di estendere il tempo pieno secondo gli indirizzi condivisi da questa amministrazione. Favorire la permanenza a scuola significa, infatti, sgravare le famiglie dei gravosi impegni e costi che spesso devono affrontare per le attività pomeridiane dei bambini (compiti e attività sportive)”.