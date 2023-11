Perugia, ruba una confezione di profumo e scappa: rintracciato e denunciato

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti in corso Vannucci dove era stato segnalato un furto all’interno di un esercizio commerciale.

Una dipendente del negozio ha riferito agli operatori che, poco prima, mentre forniva delle informazioni ad un cliente, ha notato un uomo impossessarsi di un articolo di alta profumeria.

Accortasi del furto, la donna ha tentato di fermarlo, ma l'uomo è fuggito facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti, acquisita la querela della vittima, hanno visionato le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza grazie alle quali sono riusciti a risalire al responsabile che è stato successivamente rintracciato in piazza Grimana.

Accompagnato in Questura per le attività di rito, l’uomo, identificato come un polacco di 30 anni è stato denunciato per il reato di furto.