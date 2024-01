Ruba pantaloni di marca in un negozio di corso Vannucci: inseguito e arrestato

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno arrestato un 25enne, con numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, per il furto di un paio di pantaloni griffati da un esercizio commerciale.

I poliziotti erano di pattuglia in corso Vannuci quando sono stati attirati dall’atteggiamento sospetto del giovane che, alla vista degli agenti, si è dato alla fuga tentando di eludere il controllo. Inseguito dagli operatori, dopo essersi disfatto della refurtiva, del valore di 650 euro, è stato raggiunto e bloccato.

Accompagnato in Questura per il 25enne sono scattate le manette per il reato di furto aggravato, mentre la refurtiva è stata riconsegnata alla titolare dell’esercizio commerciale, nel frattempo giunta presso gli uffici di Polizia per sporgere querela per quanto accaduto.