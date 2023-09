Ruba i gioielli della madre e li rivende al compro oro. È successo a Magione. La donna, 50enne, è stato denunciata. Tutto è iniziato dopo l'ennesima denuncia di furto in casa da parte di un'anziana della zona. I militari hanno dato il via alle indagini e scoperto che un in un solo compro oro del Trasimeno la figlia della donna aveva venduto catenine, anelli e bracciali della madre per quasi 5.000 euro.