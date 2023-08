Perugia, ruba al supermercato: arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Perugia hanno arrestato un italiano di 35 anni, residente a Perugia, disoccupato e con precedenti di polizia, per furto aggravato commesso all’interno di un supermercato di Perugia.

I militari, avvisati da una commessa, hanno colto l’uomo a breve distanza dall’ingresso del supermercato trovandolo ancora in possesso di alcuni prodotti per un valore di circa 100 euro. La merce non pagata è stata restituita all'esercizio commerciale.

L'uomo è in attesa di presentarsi davanti al giudice per la direttissima.