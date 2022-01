Rapina prostitute dopo il turno di lavoro minacciandole con un coltello, camionista condannato

Era accusato di aver rapinato tre prostitute, ma è stato condannato ad 1 anno e 6 mesi, con pena sospesa e non menzione, per solo uno degli episodi di cui doveva rispondere davanti al I collegio del Tribunale di Perugia.

Un camionista bosniaco, difeso dall'avvocato Francesco Luciani, è finito sotto processo con l'accusa di rapina aggravata nei confronti di tre giovani donne che si prostituivano in strada a Perugia che avrebbe avvicinato, puntando contro di esse un coltello alla pancia o alla gola e rapinate dei soldi. L'uomo era stato arrestato nel gennaio del 2017 dopo un'indagine lampo delle forze dell'ordine ed era stato in carcere 20 giorni.

I giudici hanno ritenuto che solo una rapina potesse essere imputata al camionista, per le altre due è stato prosciolto, probabilmente anche a seguito della incongruenza delle versioni fornite da alcune delle vittime tra querela e testimonianza in aula.

La prima ragazza era stata rapinata il 9 dicembre del 2016 lungo la strada Corcianese. L'uomo la aveva avvicinata, mentre era in compagnia di un cliente, le aveva strisciato un coltello sull'addome e si era fatto consegnare 80 euro.

La seconda prostituta era stata rapinata di 200 euro la sera del 13 dicembre, sempre con la minaccia di un coltello.

Terza rapina sempre il 13 dicembre, poco dopo la seconda, con la ragazza afferrata per il collo e con il coltello puntato alla pancia. Il bottino era stato di 50 euro.

Per tutte e tre le rapine all'uomo era contestata l'aggravante della minorati difesa per la tarda ora e il luogo appartato in cui avvennero i fatti. I Carabinieri della Stazione Castel del Piano si erano subito messi a caccia del presunto rapinatore, sentendo le vittime, raccogliendo l’identikit e il modello di auto utilizzato, confrontando e analizzando gli elementi in loro possesso con i filmati delle telecamere di sorveglianza.

Una volta individuato un soggetto che rispondeva alle caratteristiche indicate era scattata la perquisizione effettuata nei confronti dell’imputato avevano sequestrato anche due coltelli da cucina nascosti all’interno dell’autovettura utilizzata per le rapine.

La difesa ha annunciato immediato appello subito dopo il deposito delle motivazioni da parte dei giudici.