Rapina al portavalori, banditi in fuga con 400mila euro. Caccia estesa all'Umbria

Un nuovo assalto a un portavalori si è consumato questa mattina a Palazzo del Pero. Secondo la ricostruzione compiuta dai carabinieri che stanno indagando, l'azione si sarebbe svolta alle 6.30 quando il furgone della Fidelitas è stato fermato da un altro mezzo mentre transitava nella strada in direzione di Sansepolcro.

Ancora non è chiaro come, ma i rapinatori sono riusciti a bucare una gomma del mezzo blindato e così il vigilantes che era alla guida ha dovuto rallentare e fermarsi. L'autista è stato così fatto scendere, minacciato e picchiato. La banda di malviventi, composta da almeno tre persone con volto coperto e armate, ha preso il controllo del furgone portavalori e lo ha spostato in una zona meno visibile, sotto al cavalcavia della Ss73 dove è riuscita a sottrarre il contenuto delle cassette che si trovavano all'interno per un valore di 400mila euro. Poi scappata con il mezzo con cui ha messo a segno l'assalto.

Il vigilantes intanto era stato lasciato sul selciato della statale dolorante per le botte ricevute e senza cellulare, soltanto quando è stato visto da un passante è stato soccorso e ha potuto dare l'allarme. L'uomo, un 30enne, è stato così accompagnato all'ospedale San Donato di Arezzo per le medicazioni.