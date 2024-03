Omicidio stradale, sotto processo da 12 anni dopo l'incidente mortale causato dalla velocità

Dodici anni di processo per stabilire se il comportamento dell’imputato provocò la morte di un automobilista.

Il processo a carico di un 49enne di Cannara, difeso dall’avvocato Flavio Mennella, è stato rinviato per sentire i testi e i periti in prossimità del compimento del dodicesimo anno dal decesso dell’automobilista coinvolto nel sinistro.

L’imputato è accusato di omicidio colposo “per avere per colpa consistita in imperizia, imprudenza” in quanto procedeva a forte velocità e perdeva il controllo del proprio veicolo mentre percorreva la provinciale di San Martino in direzione di Assisi, andando a urtare l’auto condotta dalla vittima, che si stava immettendo nelle stessa strada.

L’incidente avveniva il 5 luglio e il decesso, per le lesioni personali gravissime, il 30 ottobre del 2012 “inquadrando il fatto nel complesso delle morti traumatiche violente ad exitus differito in un arco temporale relativamente lungo”.

Il processo è ancora in corso davanti al giudice di primo grado del Tribunale penale di Perugia.