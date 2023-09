Primo giorno di scuola, anche gli studenti di destra alla Tesei chiedono cambiamenti: si al ritorno dell'abbonamento agevolato e mezzi decenti

“Chiediamo a gran voce il rinnovo della sperimentazione del Pass TPL-UniPG (abbonamento agevolato per studenti), consci naturalmente che le sottoscrizioni sono state al disotto delle aspettative ma non tanto da giustificarne l’archiviazione dopo un solo anno di prova": nel primo giorno di scuola anche i vertici degli studenti di destra (Azione Universitaria e Gioventù nazionale) tornano a rivolgersi alla Giunta Tesei per tagliare gli alti-costi a carico delle famiglie di studenti e universitari. Per l'abbonamento agevolato per tutto l'anno sono disposti anche ad un leggero rialzo rispetto ai 60 euro dell'anno passato.

"Chiediamo il rinnovo per il prossimo anno accademico dell’iniziativa, e se necessario anche un piccolo adeguamento di prezzo al rialzo vista la situazione economica del paese". Sempre sul versante degli abbonamenti gli studenti di destra chiedono anche la modifica dell'app Salgo che tende ad accettare solo l'abbonamento annuale. "Chiediamo la risoluzione delle problematiche nell’acquisto degli abbonamenti scolastici tramite l’app Salgo in quanto NON è possibile sottoscrivere abbonamento mensili o trimestrali, ma solo annuali e in più attualmente si è obbligati a ricaricare il “borsello” con una quantità di denaro maggiore rispetto al prezzo del tagliando in oggetto".

"In ultimo - spiegano da Azione Universitaria e Gioventù - ma non meno importante, con l’inizio dell’anno scolastico abbiamo riscontrato diverse carenze nei mezzi messi a disposizione da BusItalia soprattutto per quanto concerne il collegamento fra il nostro capoluogo di regione Perugia, ed i comuni limitrofi, come ad esempio Corciano. Auspichiamo quanto prima una soluzione congrua e adeguata per tutti gli studenti umbri”.