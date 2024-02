Pretende un ansiolitico e aggredisce la farmacista

Farmacista aggredita da una cliente. A denunciare l'accaduto è il consiglio dell’Ordine di Farmacisti della Provincia di Perugia. "Secondo quanto emerso dalla cronaca - si legge in una nota - , in una farmacia del centro di Foligno la professionista sarebbe stata aggredita da una cliente per aver negato la vendita, senza ricetta medica, di un ansiolitico. Al legittimo rifiuto da parte della farmacista, la donna avrebbe aggredito l’operatrice tirandole i capelli". Il fatto, si legge ancora nella nota, è avvenuto nella serata del 15 febbraio.

"Condanniamo con forza questo brutto episodio – spiegano i componenti del Consiglio dell’Ordine – che ripropone un tema su cui non smetteremo mai di lavorare e batterci, quello della sicurezza degli operatori della sanità, soprattutto nelle ore serali di attività. Purtroppo quanto accaduto alla collega di Foligno è solo l’ultima vicenda di una lunga serie di eventi che stanno mettendo a rischio la tenuta del sistema sanitario. Si pensi a quanto riportato dalla stampa su aggressioni e violenze nei pronto soccorso o presso gli studi medici. Nel ribadire la nostra solidarietà incondizionata alla collega vittima dell’aggressione di giovedì sera, auspichiamo che le indagini in atto da parte delle forze dell’ordine possano fare piena luce sulla vicenda e che l’autrice della stessa possa essere adeguatamente punita secondo la normativa vigente. Come Ordine – concludono - valuteremo anche di costituirci parte civile nell’eventuale procedimento penale che dovesse conseguire a carico del responsabile".