Assisi, beccati dalla Polizia con il kit da scasso nascosto sotto i giacconi: due denunciati

Gli agenti del Commissariato di Assisi hanno denunciato due albanesi sopresi in possesso di strumenti atti allo scasso.

I controlli, svolti prevalentemente a Santa Maria degli Angeli, a Castelnuovo, a Rivotorto, a Bastia Umbra e hanno interessato le principali vie d’accesso alle città, le piazze delle chiese e delle Basiliche per prevenire i reati predatori e gli scippi.

Durante i controlli a Bastia Umbra, gli agenti hanno notato due uomini che si aggiravano tra le abitazioni con atteggiamento sospetto. Avvicinati dai poliziotti, alla richiesta del motivo per cui si trovassero in quei luoghi, i due uomini hanno fornito delle motivazioni poco attendibili. Identificati come due albanesi di 45 e 26 anni, sono stati sottoposti a perquisizione che ha dato esito positivo. Infatti, celati tra gli indumenti, gli operatori hanno trovato due cacciaviti, due paia di guanti da lavoro, una torcia e due magliette nere dei quali non sono stati in grado di motivare il possesso.

Accompagnati presso gli uffici di Polizia i due uomini sono stati denunciati per possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.

Nel corso delle attività di prevenzione nelle città gli agenti hanno identificato 89 persone e, nel corso degli 8 posti di controllo, sottoposto a verifica 25 veicoli.