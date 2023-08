Predone del rame catturato con parte del bottino, caccia al complice

Predone del rame in manette. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato in concorso un 32enne di origine romena, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato condannato per direttissima a un anno di carcere. È caccia al complice.

I due hanno depredato una struttura ricettiva a Panicale. A lanciare l'allarme la titolare che si è accorta del furto dalle immagini di telecamere di sorveglianza sul suo smartphone mentre era in vacanza.

All'arrivo i carabinieri hanno trovato una catasta di rame - grondaie, canne fumarie, tubature dell’impianto idraulico esterno e altri oggetti dello stesso materiale divelti dalla struttura in muratura per circa 4mila euro di valore - nascosta dietro una siepe. I militari hanno perlustrato la zona e catturato il 32enne, trovato in possesso di un coltello. Del complice nessuna traccia, ma la caccia è aperta.