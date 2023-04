Tragedia sulla ferrovia a Ponte San Giovanni; treno travolge una persona nella galleria

Una tragedia si è verificata lungo la ferrata Terontola-Foligno-Orte: alle ore 20.53 il Regionale 4085, partito da Firenze e diretto per Foligno, ha investito una persona tra Perugia e Ponte S. Giovanni. Il treno si è fermato fuori dalla galleria, mentre il cadavere si trova all'interno del tunnel a circa a 500 metri dall'imbocco. La circolazione è sospesa. E' in corso riprogrammazione dei servizi, in campo è stato attivato il servizio sostitutivo. Sulla tragedia stanno indagando le forze dell'ordine: l'ipotesi di un atto volontario appare quella più probabile, ma le indagini vanno avanti a 360 gradi. Al momento non è stata comunicata l'identita della vittima.