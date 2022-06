LA CITTA' CHE CAMBIA | Periferie più vivibili, prima pietra per la grande scuola di Ponte Pattoli: il progetto, l'orgoglio della comunità

La prima pietra è stata posta. Ponte Pattoli, l'estrema e vasta area Nord di perugia, avrà la sua scuola moderna, grande e che già si vuole rendere simbolo del territorio. E' stato fortemente voluta dalla comunità ed è stata infine pensata, finanziata e lanciata dall'amministrazione Romizi che in questo secondo mandato sta puntando nel rilancio delle periferie per valorizzarle: dagli impianti sportivi, passando per le scuole, fino ad arrivare ai Cva. La scuola di Ponte Pattoli è un investimento da oltre 3milioni di euro: cemento armato, pannelli solari, aule didattiche moderne per i bambini delle elementari e delle medie.Romizi ha ricordato come l’Amministrazione abbia deciso fin dall’avvio di sostenere il progetto per Ponte Pattoli, ritenendo che "questa sia un’area importante della città con tante problematiche che meritano di essere affrontate e risolte tutti insieme.

In questo contesto un nuovo plesso potrà contribuire, in sinergia con le altre strutture pubbliche vicine, a favorire ulteriormente la socialità. A riprova di quanto il Comune creda nella nuova scuola, considerata as soluta priorità, va la scelta di finanziare l’intervento con risorse dirette dell’Ente per 3 milioni di euro". Alla posa della prima pietra erano presenti il sindaco Andrea Romizi, il vice sindaco Gianluca Tuteri, l’assessore ai lavori pubblici Otello Numerini, la dirigente ing. Monia Benincasa, il consigliere Federico Lupatelli, le dirigenti scolastiche attuali e precedenti, gli alunni delle scuole della frazione ed i genitori.

LA SCHEDA TECNICA

La conclusione dei lavori per la costruzione del nuovo plesso scolastico di Ponte Pattoli è fissata in 480 giorni con fine prevista entro il mese di agosto del 2023. Il costo complessivo è di 3milioni di euro - finanziato con mutuo con Cassa Depositi e prestiti - a carico integralmente dell’Amministrazione comunale.

Il nuovo edificio ospiterà la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado di Ponte Pattoli: sarà realizzato in 2 piani fuori terra, con struttura

portante antisismica in cemento armato. Gli spazi didattici veri e propri si articoleranno intorno ad una piazza interna e, secondo le linee guida del ministero dell’Istruzione, saranno adattabili a diverse configurazioni didattiche. Saranno presenti spazi adibiti a biblioteca, sala polivalente, laboratori.

Le aule saranno caratterizzate da ampie finestre protette da sistemi schermanti esterni, per un’ottimale illuminazione naturale. Sulla copertura verrà realizzato un impianto fotovoltaico. Grande attenzione è stata dedicata dai progettisti anche agli aspetti acustici ed alla scelta delle finiture, al fine di garantire spazi didattici di qualità. E’ previsto un grande “dialogo” tra gli spazi interni ed esterni affinché questi ultimi non fungano solo da ambiti ricreativi, ma altresì da vere e proprie aree didattiche. I parcheggi, infine, saranno realizzati fuori dalle pertinenze scolastiche. Dai genitori è arrivata infine la proposta di intitolare la scuola al compianto parroco di Ponte Pattoli Don Gustavo Coletti.

LE DICHIARAZIONI

Il vice sindaco Gianluca Tuteri ha riconosciuto che la prima parola che viene in mente guardando il progetto e l'inizio dei lavori... è orgoglio. “Il massimo livello di orgoglio lo si registra quando si avvia un’opera pubblica perché questa sarà destinata a servire la collettività. Oggi questo sentimento è ancora più alto perché l’opera pubblica consiste in una scuola, luogo dove si acquisiscono competenze, relazioni, socialità. Dalla scuola porterete via un grande bagaglio di doni, ma lascerete qualcosa di ancor più importante, il vostro cuore".

E’ stata poi la volta dell’assessore Otello Numerini che ai ringraziamenti di rito, a cittadini, dirigenti scolastici, uffici comunali, genitori, bambini, ha voluto aggiungere quello ai proprietari del terreno su cui sorgerà la scuola per aver coadiuvato l’Amministrazione al fine di rendere possibile il progetto.

"Nella zona nord, in cui è ricompresa Ponte Pattoli, l’Amministrazione sta cercando di porre la massima attenzione con l’obiettivo di valorizzare l’area consapevole dei problemi e delle criticità che qui si riscontrano. Ritengo tuttavia che vada apprezzato l’impegno che l’Amministrazione sta portando avanti in queste zone in termini di riqualificazione delle strade e delle strutture pubbliche come il Cva, ma anche in termini di valorizzazione degli impianti sportivi ed

ambientale con il progetto dell’asta del Tevere”.