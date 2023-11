Perugia, furti e razzie nei negozi del centro storico: predoni identificati

Furti e razzie nei negozi del centro storico di Perugia, due predoni identificati e caccia aperta al terzo.

La polizia di Perugia ha denunciato un 30enne, cittadino polacco, e un 44enne, cittadino tunisino, entrambi gravati da precedenti, per rapina impropria e furto.

Secondo la ricostruzione degli agenti il 30enne ha messo a segno tre colpi in pochi giorni nel mese di ottobre. Identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza.

Il 44enne, invece, il 15 novembre, ha assaltato un esercizio commerciale in via Luigi Bonazzi insieme a un complice, rubando circa 1000 euro in contanti, un tablet e un computer. L'uomo è stato identificato e denunciato. È caccia al compagno di razzie.