Calci e pugni in pancia alla fidanzata dopo averla gettata a terra: indagato giovanissimo

Un giovane di 22 anni è indagato per maltrattamenti nei confronti della fidanzata.

Secondo la Procura di Perugia, che ha fissato l’interrogatorio dell’indagato, difeso dall’avvocato Anacleto Ferranti, il giovane avrebbe in “modo abituale e continuativo”, maltrattato la fidanzata coetanea, “attraverso continue vessazioni, aggressioni verbali e fisiche così procurando alla persona offesa, attesa la ripetitività, quotidianità e violenza delle azioni, una condizione psicologica di soggezione e paura, rendendo così la vita della predetta particolarmente dolorosa e ingenerando in lei forme di disagio psichico e fisico”.

Il ragazzo avrebbe insultato e denigrato “con cadenza quasi giornaliera” la ragazza con frasi come “fai schifo, ti devi vergognare, se non stavi con me non sapevi nemmeno cosa fosse la dignità, tr…, put…”.

In diverse occasioni, “quando le discussioni degeneravano per motivi di gelosia, la picchiava con pugni e calci alla pancia”.

Aggressioni ripetute nel tempo, tra il settembre del 2022 e il gennaio del 2023, che in una occasione portavano a una malattia giudicata guaribile in cinque giorni, dopo che “nel corso di una discussione tra fidanzati, per gelosia” lui avrebbe colpito la giovane con “pugni e schiaffi alla testa, facendola cadere a terra e sferrandole un calcio alla pancia”.

I fatti sono avvenuti nella provincia di Perugia.