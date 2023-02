Due giovanissimi - uno dei quali minorenne - in trasferta a Perugia per il carico di hashish da rivendere: ma erano sotto controllo, arrestati

A Perugia per acquistare un quantitativo di droga sopra 130grammi per essere poi spacciato nel proprio territorio. Ma i loro movimenti erano monitorati dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi che si sono portati alla Stazione Fontivegge e ad Elce per fermare due ragazzi - una cittadina italiana, classe 2001, ed un cittadino italiano, classe 2005, quindi minorenne – che sono poi finiti indagati per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I due ragazzi, dopo lo scambio con un pusher che è riuscito a farla franca, sono stati fermati e tutta la droga è saltata fuori: la confezione da 102 grammi di “hashish”, altri 35 grammi ritrovati tra auto e nelle rispettive abitazione. Considerato quanto emerso a loro carico, i poliziotti hanno quindi proceduto all’arresto di entrambi i ragazzi per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Tutto il materiale, invece, è stato sottoposto a sequestro. Per la 21enne disposto il divieto di ritorno nel Comune di Perugia. Stessa misura è stata disposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia nei confronti del 17enne che, in attesa dell’udienza di convalida, rimarrà agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.