Perugia, ramo marcio di albero cade e prende sulla testa una giovane studentessa

Stava facendo una corsetta lungo i viali di Perugia per tenersi in forma in vista anche della prova costume, quando all'improvviso si è trovata a terra, sanguinante, colpita in testa da un qualcosa caduto dal cielo. Quel qualcosa è un mozzicone di tronco marcio che per una assurda coincidenza si è distaccato proprio mentre stava passando una giovane studentessa universitaria, americana, che si stava godendo un pomeriggio primaverile di Perugia pieno di luce anche grazie al cambio dell'ora avvenuto nella giornata di Pasqua. La botta è stata importante tanto che sono intervenuti alcuni automobilisti che hanno trovato la giovane a terra sanguinante ma cosciente. La giovane, spaventata ma lucidissima, è stata portata direttamente al pronto soccorso di Perugia dal personale medico del 118 per le verifiche mediche del caso. L'incidente è avvenuto direttamente in via del Villaggio di Santa Livia.