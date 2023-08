Perugia, studente perugino fermato dai carabinieri: denunciato per spaccio

Controlli dei carabinieri di Perugia nella frazione di Ponte Pattoli. Controllate 19 persone e 16 auto. Uno studente 19enne perugino, incensurato, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato trovato con 35 grammi di hashish in auto.

Uno studente di 16 anni, invece, è stato fermato con due grammi di hashish in tasca ed è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.