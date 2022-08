Spacciatore in fuga dal centro di accoglienza: doveva presentarsi davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia

Un cittadino gambiano di 34 anni, difeso dall’avvocato Paola Jole Spinelli, è fuggito dal ritrovo per senza tetto del Comune di Perugia, in via del Favarone, dopo che gli è stato notificato l’interrogatorio di garanzia, che avrebbe dovuto svolgersi ieri, nel giorno di San Lorenzo.

L’uomo è accusato, in concorso con un connazionale di 37 anni, di aver ceduto a più persone “un quantitativo di sostanza stupefacente di tipo hashish pari a una dose per consumo personale in cambio di denaro; operando d’intesa nelle varie fasi della custodia della sostanza, contatto con il cliente, confezionamento e consegna delle dosi e ricezione del denaro”.

Le forze dell’ordine avevano intercettato la presenza sulla piazza di spaccio dei due stranieri e ne hanno monitorato l’attività tra il febbraio e marzo del 2022 per un totale di 19 episodi di spaccio.

In alcuni casi le forze dell’ordine hanno individuato i clienti, chi “privo di capigliatura”, chi “con felpa di colore rosso” a cui hanno ceduto due dose in cambio di 2 euro, chi con “camicia rosso bordeaux e giacca nera” oppure con un “giubbetto arancione” o ancora un cappellino bianco. Clienti ai quali è stata confiscata la droga e sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di stupefacenti.

I due indagati erano anche stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza della zona di piazza del Bacio e Fontivegge, mentre attendevano i clienti e vendevano poi la droga. Lo straniero è stato facilmente individuato in quanto spacciava con un giaccone mimetico con la fodera interna gialla. E vestito così lo hanno trovato le forze dell'ordine.

Al termine dell’indagine i due erano stati arrestati e il giudice aveva imposto l’obbligo cautelare di firma. La Procura ha fatto appello, chiedendo un aggravamento, consistito nel divieto di dimora. Una volta che gli è stata notificata la convocazione per l’interrogatorio di garanzia, ha fatto perdere le sue tracce.