Autunno, task-force nei Parchi e aree verdi: contro spaccio e baby gang. Da Perugia in provincia: la mappa

Continuano i controlli speciali della Polizia a Perugia e in particolare nelle aree verdi della città, ancora molto frequentate per via di questo inizio autunno molto soleggiato. Le pattuglie in questo week end in corso stanno monitorando il Parco Chico Mendez, l'area verde di Santa Sabina, i Giardini del Frontone, il Parco del Riccio di San Sisto e la zona del complesso residenziale Arcadia, dal Pincetto alla Pescaia, senza tralasciare la zona del Pian di Massiano, il parco interno di via del Macello e l’area giardini pubblici e campi da basket posti di fronte al complesso residenziale “Ottagono”.

Saranno pattugliate anche le zone dell’hinterland perugino, in modo particolare, le zone dei così detti “ponti”, di pertinenza dei parchi fluviali adiacenti le sponde del Tevere, che corrono lungo un percorso di oltre 20 km, meta, di sportivi e cittadini che cercano un momento di relax in un angolo di verde del proprio quartiere. Equipaggi della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, pattuglie della Questura dedicate al servizio mirato e macchine del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche saranno presenti nei quadranti diurni e notturni del weekend per prevenire e contrastare ogni forma di microcriminalità, di degrado urbano e spaccio di sostanze stupefacenti in maniera tale da consentire ai cittadini di godere in sicurezza le aree verdi della propria città e del proprio quartiere.

IN PROVINCIA Monitoraggio delle aree verdi anche in Provincia di Perugia: gli agenti dei vari Commissariati attraverso un potenziamen to dei propri equipaggi stanno già passando al setaccio le aree verdi dei propri comprensori territoriali come ad esempio il parco di Largo Moneta a Spoleto, il parco dei Canapè a Foligno, il parco Alexander Langer a Città di Castello e il Regina Margherita ad Assisi.