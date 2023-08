Movida violenta e micro-criminalità in aumento, il sindacato di Polizia Siap lancia l'allarme: "Siamo in forte difficoltà"

Troppe risse notturne e micro-criminalità in aumento a fronte di una pianta organica della Polizia, secondo i sindacati, troppo ridotta per garantire la presenza su tutti i fronti. “Le forze di polizia che abbiamo non bastano più. Servono nuovi agenti e subito. Lo diciamo da tempo, ma è ora di mettere in pratica quanto promesso dalle istituzioni”. È il grido di allarme del Siap, rappresentato dal segretario regionale e provinciale di Perugia, rispettivamente Vincenzo D’Acciò e Giacomo Massari, dopo le ennesime risse che hanno ‘animato’ la vita notturna e agitato il sonno dei residenti di alcune frazioni e quartieri del capoluogo. Per i segretari D’Acciò e Massari è tempo di intervenire subito, anche istituendo un Centro di permanenza per immigrati (Cpr): “Ormai la situazione non è più gestibile. Ecco la necessità di inviare nuovi rinforzi e nuove leve per monitorare maggiormente i quartieri e poter intervenire tempestivamente”.