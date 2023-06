La sanità perugina in lutto, addio al nefrologo Massimo Cozzari. Il ricordo di amici e colleghi

Il mondo della sanità perugina è in lutto per la morte del medico Massimo Cozzari per tanti anni in prima linea nell'azienda ospedaliera di Perugia. Il ricordo di amici e colleghi

Il cuore generoso di Massimo Cozzari si è arreso dopo un lungo, penoso periodo d’infermità, quella che lentamente si prende gesti e parole. Nefrologo della prima ora, fu protagonista premuroso tra quei pionieri, artefici del servizio di dialisi e trapianto renale presso il Policlinico di Perugia, fino a completare il proprio impegno nell’Azienda ospedaliera. Medico e uomo di fede, vissuta sempre icoerenza con solidi riferimenti etici, ha onorato il suo mandato dosando terapie e amore alle persone accudite. Persona misurata ma incline all’indignazione difronte ad arroganza e inettitudini, fu costante riferimento per i giovani colleghi, generoso nell’infondere fiducia e incoraggiamento.

Da vecchio perugino, innamorato della sua città e le sue vicende, si è sottratto alla ribalta, avendo scelto il riserbo nella dedizione al suo lavoro, vissuto come missione, indenne tuttavia da ogni retorica che il termine spesso reca. Un corteo di amici, insieme ai tanti che non lo dimenticheranno, si uniscono oggi al cordoglio per la scomparsa di Massimo, virtuoso e dotto figlio di questa città