STORIE | La dichiarazione d'amore dell'ex studente fuori-sede a Perugia: "Non mi ha mai voltato le spalle o deluso e io non ti deluderò"

Fabrizio Caposiena, ex studente fuori-sede di Giurisprudenza, ha inviato alla nostra redazione una bellissima mail sugli anni trascorsi a Perugia e sul grande insegnamento di vita che il capoluogo con le sue istituzioni e le sue tradizioni ricevuto in questi anni nel capoluogo Umbro. Fabrizio è ritornato a Perugia nelle ultime settimane ed ha scritto così una delle dichiarazioni d'amore per questa città tra le più belle di sempre. Buona Lettura.

***********

di Fabrizio Caposiena

Perugia è la città più bella del mondo. Non mi ha mai tradito, non mi ha mai deluso, non mi ha mai voltato le spalle. Ho affrontato le sue innumerevoli salite talvolta con affanno, talvolta sovrappensiero, talvolta in quiete, ma in ogni caso consolato ed appagato dai panorami raggiunti alla vetta. Le sue vie tortuose, i suoi anfratti spesso bui custodiscono ricordi, immagini, incontri, aneddoti, follie. Mi ha ispirato nelle scelte, mi ha guidato nella crescita, mi ha cullato come una balia rigida ma premurosa. Non mi ha fatto di certo dimenticare da dove provengo, ma mi ha fatto capire chi sono, senza mai giudicarmi, senza mai assillarmi, senza mai incatenarmi. La sua eterogeneità mi ha permesso di esprimere me stesso in libertà e di prendere coscienza della diversità. La sua altezzosa semplicità mi ha fatto sentire fieramente parte di un universo unico, coi suoi ritmi, i suoi personaggi, le sue tradizioni, le sue peculiarità. Perugia è (per me) la città più bella del mondo: per questo non la tradirò, non la deluderò, non le volterò le spalle.