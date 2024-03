Perugia, la canna fumaria prende fuoco: il fumo invade il condominio

Incendio a Perugia nella serata di sabato 30 marzo. Per cause in fase di accertamento la canna fumaria di un ristorante di kebab ha preso fuoco. Il fumo si è diffuso lungo la tromba della scale del palazzo. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia municipale e l'assessore alla sicurezza del Comune di Perugia. Al momento sono in corso le operazioni di bonifica e spegnimento dell'incendio. Non si registrano feriti. I residenti del palazzo sono stati fatti uscire sulle terrazze degli appartamenti.