Perugia, inseguimento a tutta velocità a Fontivegge: guida come un pazzo e scappa

Inseguimento a tutto gas per le vie di Fontivegge. Un uomo alla guida di un'auto, poi risultata senza assicurazione, ha prima imboccato via della Ferrovia contromano, poi in via Campo di Marte è stato individuato dalla polizia locale ed è partita la corsa: sorpassi in curva, omesse precedenze, transito in sensi vietati. Alla fine è riuscito a scappare.

Gli agenti però sono riusciti a prendere la targa dell'auto - sprovvista di assicurazione e revisione - e a rintracciare il proprietario: si tratta di un 49enne di nazionalità camerunense che ha detto ai poliziotti di aver prestato il mezzo a un "soggetto", rifiutandosi di fornire informazioni utili all’identificazione e aiutando il fuggitivo a sottrarsi alle forze dell'ordine. L’uomo è stato denunciato per favoreggiamento e sanzionato per le numerose violazioni contemplate dal codice della strada.

Ora è caccia al pirata della strada.