La tecnica (nuova) dei furbetti che vogliono fare la spesa senza pagare: fermata banda

Avevano adottato un complesso sistema per fare la spesa senza pagare sfruttando un complice all'esterno delle casse. Un lavoro da banda collaudata che era solito muoversi nei grandi centri commerciali nelle ore di punta. Lo schema - scoperto dalla Polizia dopo il fermo di alcune persone a Collestrada - prevedeva: tre soggetti in azione che riempiono il carrello e occultano addosso altri oggetti di minor valore. Poi in due vanno alle casse veloci dove cercheranno di farla franca pagando un prodotto da pochi euro.

perugiaL'altro, quello con il cartello, raggiungerà una delle casse rimaste senza personale. Qui ad attenderlo c'è un complice che con rapidità e destrezza cercherà di aprire il cancelletto della corsia e per far uscire senza pagare nulla. Una fuga che poi verrebbe coperta dai molti cittadini armati di carrelli presenti lungo le corsie esterne dell'area commerciale. Ma stavolta alla banda non è andata perchè tre sono stati fermati, identificati e denunciati mentre un quarto soggetto è ancora in fuga. Alla fine gli agenti di polizia hanno recuperato qualcosa come 1500 euro di refurtiva. Alcuni prodotti di maggior valore erano stati privati del dispositivo anti-taccheggio. Una delle persone fermata è risultata minorenne - classe 2007 - e quindi affidata dal Tribunale dei minori di Perugia anche lei con l'accusa di furto aggravato in concorso.