Perugia, una città in lutto: l'ultimo abbraccio a Pierluigi

In questa domenica pomeriggio di marzo, tutta la città di Perugia, tutta l’Umbria, piange Pierluigi Pescatori. Nella cattedrale di San Lorenzo il dolore è immenso, gli occhi dei presenti sono lucidi e stravolti. La sofferenza lacerante della famiglia, dei compagni di classe in prima fila, dei professori dello studente dell’istituto Volta di Piscille, travolto e ucciso mentre attraversava la strada per andare a scuola, si riflette nel silenzio carico di emozione che avvolge la cerimonia.

La comunità si stringe attorno ai suoi cari, offrendo conforto e sostegno. I giovani sono tanti, tantissimi, riuniti per onorare la memoria di Pierluigi, la cui perdita di una così giovane vita ha lasciato un vuoto incolmabile. Fra i presenti alla cerimonia anche il primo cittadino di Perugia Andrea Romizi.

Il passo delle sacre scritture scelto per il funerale del diciassettenne sono state quelle di Giovanni 12,24-26: “Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna”. Un esegesi che ha voluto offrire una prospettiva di speranza e rinascita in un momento così buio.

Il parroco durante l’omelia si è rivolto alla madre di Pierluigi: “Il nostro Dio è un Dio che soffre con noi. In questo momento la sua vicinanza è più potente di tutta la nostra vicinanza. È la vicinanza di Dio che ti abbraccia”. E ancora: “Pierluigi era giovane, è giovane e crede nella vita e tu hai dato una testimonianza di vita perché hai voluto che la sua continuasse, hai permesso che parte della sua vita potesse vivere nelle altre persone”.

La prematura scomparsa di Pierluigi ha lasciato un’impronta indelebile nella comunità perugina e nei cuori di tutti coloro che lo hanno amato.