Evade dai domiciliari a Roma e approda a Perugia: "Meglio in carcere da voi che a casa". Ma il tentativo non è andato a buon fine

Succede anche questo: un 73enne ai domiciliari ha deciso di cambiare aria e soprattutto di cambiare luogo di detenzione. E per questo da Roma ha deciso, dopo aver convocato anche il proprio avvocato, di raggiungere Perugia dove aveva intenzione di scontare la propria pena in carcere a Capanne. Non abbiamo sbagliato a scrivere il signore: dopo il soggiorno casalingo, ha deciso che era molto meglio finire dentro una stanzetta con le sbarre insieme ad altri detenuti a Capanne. Una volta raggiunto il capoluogo, insieme al suo legale, si è presentato in Questura mostrando un foglio che dimostrava di aver presentato un’istanza prodotta all’ufficio di Sorveglianza di Roma in cui rinunciava alla misura alternativa alla detenzione. Subito dopo ha chiesto ufficialmentre il trasferimento in carcere. I Poliziotti, certamente stupiti, hanno però dovuto fare i conti con le leggi: in primis, l’uomo si era allontanato arbitrariamente dal proprio domicilio, lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di evasione.

Secondo aspetto: non essendoci nessun pronunciamento del Tribunale di Sorveglianza è stato rispedito al mittente, cioè a Roma e rigorosamente in quella casa che voleva lasciare. Ma le porte per la sua amata cella a Perugia non sono completamente chiuse: a breve arriverà la decisione del Tribunale sulla sua istanza. Ma perchè un 73enne romano dovrebbe lasciare la casa, seppur agli arresti, per preferire il carcere di Perugia? Il 73enne lo avrebbe fatto per motivi sanitari, si sente più garantito da noi rispetto al Lazio. Uno dei fans dell'assessore alla sanità dell'Umbria, Luca Coletto? Se fosse così anche questa sarebbe un'altra storia curiosa da raccontare.