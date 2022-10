Deve scontare oltre sei anni per furti e reati contro la persona, rintracciato e condotto in carcere

Oltre sei anni di condanne accumulate da scontare. Per reati contro le persone e furto, aggravato dalla detenzione di strumenti atti a offendere. Diversi gli episodi per i quali l’uomo, un 42enne di nazionalità peruviana, deve rispondere, commessi tra il 2016 e il 2018 a Perugia.

Nel 2017, 2019 e 2020 le condanne sono passate in giudicato per cui, una volta riunite e sommate le pene detentive, la Procura della Repubblica di Perugia, tramite l’ufficio esecuzioni penali, ha emesso un ordine di esecuzione della pena, affidando alla squadra mobile della questura il compito di rintracciare il destinatario. Il 42enne è stato individuato nella sua abitazione e portato in carcere a Capanne. Come detto, deve scontare complessivamente 6 anni e 6 mesi di reclusione per il cumulo di condanne passate in giudicato, oltre a 2 mesi e 20 giorni da scontare agli arresti.