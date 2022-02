A Palazzo dei Priori il super green pass per consiglieri e assessori non è legge. L'opposizione: "Il centrodestra nasconde i suoi membri no vax"

La verifica del super-green passa per i consiglieri comunali e assessori over 50 a Palazzo dei Priori, come previsto per tutti i lavoratori e per i politici del Senato della Repubblica della Camera dei Deputati, non sarebbe stata regolamentata e affrontata in maniera definitiva. La denuncia porta la firma dell'opposizione di centrosinistra che ha spiegato che nell’ultima conferenza capigruppo, l’organo che riunisce tutti i Presidenti dei Gruppi consiliari al Comune di Perugia, si è toccato il tema ma senza veramente affrontarlo, senza trovare una soluzione, senza giungere ad un punto. Motivo? Ci sarebbero consiglieri e amministratori no vax che non vogliono essere svelati.

"È inaccettabile - hanno denunciato le opposizioni - da parte della maggioranza un atteggiamento del genere, volto a temporeggiare e ad attendere tempi migliori, solo per coprire i Consiglieri no vax in seno al centro destra, e per permettere loro di poter partecipare ai lavori del Consiglio, quando tutto il resto del Paese, a cominciare dai due rami del Parlamento, va in un’altra direzione. Dal 15 febbraio, gli ultracinquantenni devono esibire il Super Greenpass per poter recarsi sul posto del lavoro o per poter entrare in Parlamento. Per quale motivo il Consiglio comunale di Perugia pensa di poter esente da tutto questo?"

"Ci dissociamo da questo atteggiamento di familismo amorale, e chiediamo con forza che vengano immediatamente applicate ai Consiglieri comunali di Perugia le stesse regole che tutto il resto del Paese sta seguendo. O essere un Consigliere comunale per il centro destra è forse un privilegio?”: hanno concluso. La palla passa al presidente del consiglio comunale: serve fare chiarezza.