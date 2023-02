Consiglio comunale, il saluto al mitico Ilario Castagner e l'annuncio: "Una serie di iniziative pe onorarlo"

Non poteva il consiglio comunale di Perugia non salutare per l'ultima volta il mitico allenatore del Grifo dei Miracoli, Ilario Castagner, scomparso pochi giorni fa. Un minuto di silenzio è stato deciso in apertura della massima assemblea cittadina. Il presidente Nilo Arcudi ha riferito che Castagner, legatissimo alla città di Perugia, è stato un personaggio molto amato non soltanto per le imprese sportive compiute, ma anche per le indubbie qualità umane che ha sempre incarnato. Intervenendo sul tema il capogruppo di FdI Michele Nannarone ha informato il Consiglio di aver presentato, insieme al collega del PD Francesco Zuccherini, un odg contenente proposte per onorare la figura di Ilario Castagner. Tale odg, che approderà in IV commissione, è aperto alla sottoscrizione da parte di tutti i consiglieri che lo vorranno. Tra le ipotesi quello di dedicargli lo stadio di Pian di Massiano.