Perugia, chiuso locale dalle forze dell'ordine: festa da ballo con 100 persone e nessun controllo green-pass

Una festa da ballo, non autorizzata e contro le norme-anticontagio, con tanto di assembramenti e zero rispetto sui controlli interni del green pass (un nodo ancora spinoso e da chiarire...): la scoperta è stata datta dalla Polizia, insieme agli agenti della Municipale di Perugia, dopo un blitz in un locale situato nel territorio perugino. Identidicate un centinaio di persone presenti.

Al proprietario trasgressore, già recidivo dato che le forze dell'ordine avevano già proceduto a multarlo e segnalarlo per il non rispetto delle normative anti-covid, è stata comminata una sanzione per violazione delle disposizioni in materia di Covid di euro 400 euro e stavolta disposta la chiusura immediata del locale con apposizione dei sigilli. A livello amministrativo il procedimento va avanti: a rischio multa e segnalazione anche gran parte dei 100 avventori trovati nel locale.