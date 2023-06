209° anni dell’Arma dei Carabinieri, oltre 106 controlli al giorno: i dati su arresti, droga e violenza in famiglia

La ricorrenza del 209° annuale dell’Arma dei Carabinieri è stata l’occasione per presentare l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella provincia di Perugia negli ultimi dodici mesi. Alla presenza del Prefetto di Perugia, Armando GRADONE, il Comandante della Legione Carabinieri Umbria, Gen. B. Gerardo IORIO, ha ribadito che l’Arma dei Carabinieri in provincia, con le sue 63 Stazioni, garantisce un servizio capillare sul territorio, sia in termine di presenza vigile con i suoi 39.030 servizi di pattuglia, in media quasi 106 al giorno, sia come “pronto intervento” in grado di gestire le migliaia (quasi 43.200) di chiamate pervenute al numero unico di emergenza “112”.

I carabinieri hanno effettuato molti incontri con le scolaresche (105 incontri con oltre 6700 studenti) su temi come educazione civica e legalità, e con i citadini (153 incontri nei quartieri, nei comuni e nelle frazioni) per raccogliere la domanda di sicurezza e promuovere, suggerendo accortezze e comportamenti virtuosi, la partecipazione consapevole della cittadinanza al complessivo sistema della sicurezza pubblica.

Le donne e gli uomini dell’Arma perugina hanno tratto in arresto 237 persone (di cui, solo per citarne alcune, 26 per furto e 12 per rapina) e ne hanno denunciate all’autorità giudiziaria ulteriori 2.460, con una particolare attenzione al contrasto allo spaccio di droga (78 arresti e oltre 24 kg. di sostanze stupefacenti di vario genere sequestrati). Anche nel contrasto alla criminalità appaiono rilevanti le percentuali dell’impegno sul territorio: oltre il 71% delle denunce a piede libero e quasi il 61% degli arresti nella provincia sono opera dei Reparti dell’Arma che, altresì, sono impegnati per le indagini relative a oltre l’81% dei reati rilevati.

Una particolare attenzione, anche nell’anno appena trascorso, è stata dedicata alla violenza di genere e alla tutela delle vittime vulnerabili: i reparti dell’Arma hanno raccolto 176 segnalazioni in materia di “codice rosso”, in relazione ai quali sono stati eseguiti 24 arresti, tanto d’iniziativa quanto su mandato dell’autorità giudiziaria. Nel territorio della provincia, negli ultimi 12 mesi funestato da gravi incidenti stradali che hanno richiamato l’attenzione dell’opinione pubblica anche per la giovane età delle vittime, l’Arma ha svolto anche un’intensa attività di controllo alla circolazione stradale mirata alla prevenzione e al contrasto la guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti: insieme al sequestro di 240 mezzi e al fermo amministrativo di 102 mezzi per le più gravi violazioni al codice della strada, 14 persone sono state deferiti per omicidio stradale, 216 per guida sotto l’effetto di alcol e 41 per guida sotto effetto di stupefacenti.

IL BILANCIO

Il Gruppo Carabinieri Forestali di Perugia ha segnalato all’autorità giudiziaria 294 persone, elevando oltre 1196 contestazioni amministrative per un valore complessivo di oltre 686mila euro, operando 46 sequestri penali e 58 amministrativi nell’ambito di oltre 27.752 controlli concentrati nel settore delle utilizzazioni boschive, in quello relativo alla tutela del vincolo paesaggistico-ambientale, nel settore della tutela della fauna protetta e no, nel settore relativo ai rifiuti e agli inquinamenti,

Il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità ha effettuato 1.320 ispezioni, denunciato 201 violazioni penali, 239 contestazioni amministrative, elevato contestazioni amministrative per l’ammontare di oltre 204.300 €, nonché sequestrate strutture per un valore complessivo di oltre 6.333.000 euro.

Il Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale ha arrestato una persona e ne ha denunciate 28 per reati nel settore della contraffazione e della illecita commercializzazione di opere d’arte, con circa 422 beni archeologici ed antiquariali rinvenuti e 2 falsi sequestrati, per un valore economico complessivo stimato in 40.000 euro.

il Nucleo Operativo Ecologico ha eseguito oltre 65 controlli riguardanti fonti di inquinamento acustico, atmosferico, idrico e del sottosuolo, segnalando all’autorità giudiziaria 6 persone per traffico di rifiuti e 6 per inquinamento ambientale e falso ideologico.