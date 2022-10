Perugia dice grazie agli "angeli" anti-cancro. Baiocco d'Oro al presidente Aucc e pergamena ai volontari Aucc

Il Comune di Perugia ringrazia con importanti riconoscimenti i volontari che tutti i giorni si battono contro il cancro aiutando i malati e le loro famiglie oltre che raccogliere fondi per la ricerca. In particolare si esalta il lavoro svolto dell’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro. L'11 ottobre alla Sala della Vaccari

il sindaco Andrea Romizi consegnerà il Baiocco d’Oro del Comune di Perugia all’avvocato Giuseppe Caforio, presidente dell’Associazione e per l’occasione è prevista anche la consegna di pergamene di ringraziamento ai volontari dell’Aucc. La motivazione: "per la dedizione e la professionalità con cui da anni prestano assistenza alle persone colpite da patologia oncologica e alle loro famiglie".