Perugia, assalta un negozio: predone catturato

La polizia di Perugia ha arrestato un 41enne, cittadino marocchino con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, per tentato furto aggravato e possesso di oggetti atti ad offendere. L'uomo è stato catturato in un negozio di via Valtiera con la refurtiva e una forbice. Secondo la ricostruzione della polizia avrebbe sfondato il vetro di una porta con una chiave inglese, ma l'allarme lo ha fatto catturare.