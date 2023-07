Perugia, assalta un'auto parcheggiata: preso

Razzia in un'auto parcheggiato: catturato dalla polizia e denunciato per furto aggravato. È successo in via Gallenga. Il 40enne - cittadino italiano - alla vista dei poliziotti ha lasciato cadere il cacciavite e ha provato a scappare. Non è andato lontano: raggiunto in un esercizio commerciale della zona e perquisito. Dalle tasche sono saltati fuori una chiavetta usb e di un paio di occhiali.

Il 40enne è stato denunciato. La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.