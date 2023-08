Estate 2023, due rapine in pochi giorni: arrestati i banditi a caccia di anziani da scippare e di chi si reca al bancomat

Sono stati individuati dalla Squadra Mobile di Perugia, dopo l'apertura dell'inchiesta della Procura, gli autori di due rapine violente a danno di un'anziana perugina e di un 55enne. I fatti risalgono al 29 luglio e al 15 agosto. I presunti rapinatori sono due stranieri di origina tunisina rispettivamente di anni 55 e di anni 33. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico dei due stranieri ed ha quindi emesso un'ordinanza di convalida di fermo e la custodia in carcere a Capanne. Ancora una volta, oltre che la collaborazione dei cittadini, è stata fondamentale la video-sorveglianza privata e pubblica per dare un volto agli autori delle rapine di questa estate 2023. I due tunisini il 29 luglio avevano seguito un'anziana fino al suo ritorno in casa dove sono riusciti ad impossessarsi del portafogli che era nella borsa. Il 15 agosto ad aver avuto la peggio è stato un 55ene che allo sportello Bancoposta di Perugia di via Mario Angeloni è stato fermato dai banditi che volevano impossessarsi delle banconote prelevate.