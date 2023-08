Esce di casa, si perde e vaga per strada. I carabinieri di Ponte San Giovanni, allertati da alcuni passanti, sono intervenuti insieme al 118 per soccorrere un 76enne perugino. L'uomo - che non ricordava dove abitasse - è visitato dai sanitari e i militari sono riusciti a rintracciare i familiari, riportandolo a casa.