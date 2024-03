Accoltellato in piazza Partigiani, caccia all'aggressore

Proseguono a pieno ritmo le indagini per individuare il responsabile dell'aggressione a colpi di coltello ai danni di un uomo, avvenuta martedì, nella prima serata, in piazza Partigiani. Secondo quanto raccontato dalla vittima, uno sconosciuto lo avrebbe raggiunto alle spalle tentando di impossessarsi della borsa che teneva a tracolla. Di fronte alla sua resistenza, lo avrebbe colpito ripetutamente con una lama per poi scappare rapidamente. Il ferito ha poi chiesto aiuto entrando in un negozio della zona. Soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale per essere medicato. Le ferite riportate non sarebbero particolarmente gravi.