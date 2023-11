Perugia, a tutto gas con l'auto rubata: bloccati

A tutto gas a bordo di un'auto rubata e con le targhe cambiate: intercettati dalla polizia. È successo a Perugia.

La polizia stradale ha denunciato un 22enne, un cittadino italiano, e un 24enne, cittadino albanese, per ricettazione e uso di atto falso.

L'auto, spiega la polizia, montava targhe di appartenenti a un altro veicolo, il conducente utilizzava una chiave universale e non quella elettronica originale e i numeri alfanumerici del telaio, stampati in varie parti della vettura, non erano univoci.

I due sono stati denunciati e il veicolo è stata sottoposto a sequestro.